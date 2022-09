Britney Spears: Sohn Jayden hofft auf eine Versöhnung

Kritik an Social-Media-Auftritt

Britney Spears hatte in den vergangenen Monaten im Zuge des Kampfes gegen die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (70) wiederholt gegen ihn und ihre Familie in Social-Media-Posts ausgeteilt. «Anfangs versuchte er nur, wie jeder Vater zu sein und seine Tochter ihren Traum verfolgen zu lassen, ein Superstar zu werden», schätzt Jayden die Situation ein. «Aber ich denke, dass die Vormundschaft zu lange dauerte, wahrscheinlich war meine Mutter so wütend darüber, dass sie so lange gearbeitet hat und ich denke, sie hätte eine Pause machen sollen.» Den Hass, den sein Grossvater in den Medien abbekommt, habe er nicht verdient. «Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er hat nur versucht, ein Vater zu sein.» Auch über Spears' Mutter Lynne (67) kann Jayden nichts Negatives berichten: «Immer wenn ich sie sehe, kümmert sie sich um mich. Sie sind keine schlechten Menschen!»