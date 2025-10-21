Britney Spears spricht von erlittenen «Hirnschäden»

Was genau sie mit den «Hirnschäden» meint, bleibt unklar. Möglicherweise bezieht sie sich auf ihre psychische Krise 2019, die zu einem Klinikaufenthalt führte. Bereits 2022 hatte Spears über Nervenschäden auf der rechten Seite ihres Körpers gesprochen. Bereits vergangene Woche hatte sich Spears gegen die Anschuldigungen gewehrt. «Wenn man jemanden wirklich liebt, dann hilft man ihm nicht, indem man ihn demütigt», schrieb sie in einem Statement. Sie warf Federline vor, mit ihrem Schmerz Profit zu machen. Der Vater ihrer Söhne «hasse» sie und müsse «eine tiefe Wut» haben.