Britney Spears spricht von «traumatischem Erlebnis» mit NBA-Star

Er wisse nicht, wie viel Kraft seine Mitarbeiter dabei benutzt hätten. «Ich hielt auch nicht an, um nachzusehen, also ging ich weiter und genoss ein schönes Abendessen», so Wembanyama. Er habe erst «ein paar Stunden» später erfahren, dass es sich um die berühmte Popsängerin gehandelt habe. «Zuerst dachte ich, die machen Witze. Aber ja, es stellte sich heraus, dass es Britney Spears war», erklärt der Spurs-Spieler. Für ihn sei das zuvor keine grosse Sache gewesen, er habe zu keinem Zeitpunkt in ihr Gesicht gesehen und habe sie so auch nicht erkennen können.