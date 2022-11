Britney Spears teilt Fotos ihrer Hochzeit - und von Selena Gomez

Zu der Galerie schreibt die Pop-Prinzessin: «Throwback!!! Einiges ist passiert dieses Jahr und verdammt, ich habe geheiratet! Ich bin so glücklich!» Auf dem ersten Foto tanzt Spears im schwarzen Kleidchen und barfuss zusammen mit Madonna (64), während die Gesellschaft die zwei Popstars anfeuert. Im zweiten grinst Spears' guter Freund Zac Brazenas mit einer Blume in der Hand auf der Tanzfläche in die Kamera.