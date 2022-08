Britney Spears und Elton John: «Hold Me Closer» startet direkt durch

Britney Spears (40) und Elton John (75) haben am 26. August ihre Single «Hold Me Closer» veröffentlicht. Es ist nicht nur der erste gemeinsame Song der beiden Mega-Stars, sondern auch Spears' erstes neues Lied seit rund sechs Jahren. Die Fans scheinen ganz angetan von der Neuinterpretation seines Hits «Tiny Dancer». Denn wer derzeit bei iTunes in den Charts unter «Songs» nachschaut, findet das Duett in Deutschland bereits auf dem ersten Platz.