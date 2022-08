Britney Spears und Kevin Federline: Die Chronologie ihrer Beziehung

Ein neues Leben - und viele Nacktbilder

Mit dem Ende der Vormundschaft durch ihren Vater 2021 änderte sich Spears' Leben radikal. Und mit ihm ihr Instagram-Account. Die Princess of Pop feiert ihre neu gewonnene Freiheit auf ihrem Profil auch immer wieder mit Nacktbildern - was der Vater ihrer Kinder nicht gerne sieht. In einem Interview packt er im August aus und behauptet, die Söhne hätten den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen und die Einladung zu ihrer Hochzeit im Juni ausgeschlagen, weil sie sich mit ihr unwohl fühlten.