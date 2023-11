Britney Spears und Sam Asghari: Scheidung ist fast durch

Der Fitness–Experte soll derzeit weiterhin in einer Wohnung in L.A. mit einer monatlichen Miete von rund 10.000 Dollar (rund 9.100 Euro) wohnen, in die er nach der Trennung gezogen ist und die laut «TMZ» offenbar von Britney Spears finanziert wird. Um die Scheidung zu finalisieren, soll die Sängerin ihrem Noch–Ehemann nun bald eine niedrige sechsstellige Summe zahlen.