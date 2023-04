Britney Spears und Sam Asghari: Sprecher dementiert Trennungsgerüchte

Seit Tagen häufen sich die Gerüchte rund um Britney Spears (41) und ihren Ehemann Sam Asghari (29): Haben die beiden Eheprobleme oder leben womöglich sogar bereits in Trennung? Alles Quatsch sagte jetzt ein Sprecher des Gatten der Sängerin dem «People»-Magazin. Bei den beiden sei alles in Ordnung, sie hätten sich auch nicht getrennt. Höhepunkt der Spekulationen waren Bilder von Asghari und Spears, in denen sie ihre Eheringe nicht an ihren Fingern trugen. Sein Sprecher liess aber nun mitteilen, dass er das Schmuckstück lediglich abgenommen hatte, da er derzeit einen Film drehe.