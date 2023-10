Britney Spears' Vater Jamie liegt «schwer krank» in einer Klinik

«Schlimme Infektion» fesselt ihn ans Krankenhausbett

Wie «Page Six», das Klatschportal der «New York Post» berichtet, befindet er sich bereits seit längerer Zeit in einer Klinik, um eine «schlimme Infektion» auszukurieren. Dem Magazin gegenüber soll sich ein Insider folgendermassen zu seinem aktuellen Zustand geäussert haben: «Jamie leidet an einer schlimmen Infektion, die eine Operation erforderlich machte. Er ist seit Wochen in einer speziellen Einrichtung für Infektionskrankheiten untergebracht.»