Britney Spears' Verlobter Sam Asghari freut sich auf die Vaterrolle

Hinweis auf Hochzeit mit Britney Spears?

Besonders auffällig: Asghari schreibt explizit von «Heirat» - obwohl über eine Hochzeit mit Britney Spears offiziell nichts bekannt ist. Auch die Sängerin hatte in dem Post, in dem sie ihre Schwangerschaft öffentlich machte, eine Ehe angedeutet. Sie nennt Asghari in dem Text ihren «Ehemann», wie schon in mehreren Posts zuvor. Auch er hatte sie ebenfalls schon früher als «Ehefrau» bezeichnet.