Britney Spears verrät Titel des Duetts mit Elton John

Das Duett von Britney Spears (40) und Elton John (75) nimmt immer mehr Gestalt an. Die Sängerin teilte bei Instagram eine Fotomontage von sich und ihrem Kollegen. Dazu steht «Hold Me Closer» geschrieben. In ihrer Bildunterschrift bestätigt sie, dass dies der Titel des Songs ist. Bereits im Juli wurde bekannt, dass die beiden Popstars an einem Duett arbeiten. Angeblich handelt es sich dabei um eine Neuauflage von Johns Hit «Tiny Dancer» aus dem Jahr 1971.