Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen

Britney Spears (44) ist laut eines Berichts des US–Portals «TMZ» festgenommen worden. Die Sängerin wurde am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr (Ortszeit) von der kalifornischen Autobahnpolizei aufgegriffen, berichteten Polizeiquellen. Gegen sechs Uhr sei sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.
Gerichtstermin am 4. Mai
Gestoppt worden ist Spears demnach im Ventura County Kaliforniens wegen Fahrens unter Alkohol– oder Drogeneinfluss. Ihr Management äusserte sich auf Anfrage von «TMZ» zunächst nicht zu den Vorwürfen. Auch weitere US–Medien haben den Vorfall bestätigt. Laut «Page Six» muss der ehemalige Teen–Star jetzt am 4. Mai vor Gericht erscheinen. Spears hat zudem ihr Instagram–Profil deaktiviert.
Schon vor einigen Monaten sorgte Spears für Aufsehen hinter dem Steuer. Wie «Page Six» berichtete, setzte sie sich im Oktober vergangenen Jahres nach einem Restaurantbesuch hinter das Steuer ihres Luxuswagens, obwohl mehrere dort anwesende Personen sie angeblich davon abhalten wollten. Beim Verlassen des Parkplatzes habe sie um ein Haar eine Freundin überfahren, sei später auf die Gegenfahrbahn sowie einen Radweg geraten.
Vorgeschichte mit der Justiz
Für Britney Spears ist die aktuelle Festnahme nicht die erste Begegnung mit dem Gesetz. Im Jahr 2007 drohten ihr sechs Monate Gefängnis, nachdem sie wegen Fahrerflucht und Fahren ohne gültigen Führerscheins angeklagt worden war. Nachdem sie dem Fahrzeugbesitzer den Schaden ersetzte, wurden die Vorwürfe jedoch fallen gelassen.
Und im Jahr 2023 wurde sie angehalten und erhielt einen Strafzettel, weil sie keinen gültigen Führerschein bei sich hatte, sowie einen weiteren, weil sie einem Beamten keinen Versicherungsnachweis vorlegen konnte.