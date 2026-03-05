Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen

Schon vor einigen Monaten sorgte Spears für Aufsehen hinter dem Steuer. Wie «Page Six» berichtete, setzte sie sich im Oktober vergangenen Jahres nach einem Restaurantbesuch hinter das Steuer ihres Luxuswagens, obwohl mehrere dort anwesende Personen sie angeblich davon abhalten wollten. Beim Verlassen des Parkplatzes habe sie um ein Haar eine Freundin überfahren, sei später auf die Gegenfahrbahn sowie einen Radweg geraten.