Britney Spears: Weiterer Gerichtsprozess gegen ihren Vater steht an

Auch Streit mit Jamie Lynn Spears geht weiter

Jamie Spears ist nicht der Einzige in der Familie, der Konsequenzen zu befürchten hat. Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn (30) liefern sich derzeit eine öffentliche Schlammschlacht in den sozialen Medien, in der nun auch die Anwälte der beiden Frauen gegeneinander schiessen. Stein des Anstosses ist das Buch «Things I Should Have Said» (zu Deutsch: «Dinge, die ich hätte sagen sollen») von Jamie Lynn Spears. Darin berichtet sie auch über ihre Schwester - unter anderem, dass Britney vor einigen Jahren sich selbst und sie mit einem Messer in einen Raum eingesperrt haben soll.