Britney Spears wird überraschend zur Spotify-Milliardärin

In einer Reihe mit Abba und Whitney Houston

Der Neuzugang im «Milliardärs-Club» positioniert sich damit neben zeitlosen Mega-Hits wie «Dancing Queen» (1976) von Abba, «I Wanna Dance With Somebody» (1987) von Whitney Houston (1963-2012) oder «Smells Like Teen Spirit» (1991) von Nirvana. Sollte der derzeitige Comeback-Hype um ihre Person weiter anhalten, könnte sie es zudem noch mit einem weiteren Hit in den Club der Streaming-Heldinnen schaffen: Derzeit liegt ihr ikonischer Song «Baby One More Time» (1998) bei knapp 655 Millionen Streams - Tendenz aufwärts.