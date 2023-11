Britney Spears zeigt sich splitternackt bei Instagram

«Ich weiss, dass viele Leute das nicht verstehen»

Mit ihrer im Oktober erschienenen Autobiografie «The Woman in Me» bricht Britney Spears derzeit weiterhin alle Rekorde. In dem weltweit begehrten Buch ist auch die Antwort darauf zu finden, warum sich Spears in den vergangenen Monaten so häufig so freizügig zeigt: «Ich weiss, dass viele Leute nicht verstehen, warum ich es liebe, Bilder von mir nackt oder in neuen Kleidern zu machen», so die Sängerin. «Aber ich denke: Wenn sie tausende Male von anderen Leuten fotografiert worden wären, wenn sie dazu gedrängt worden wären, für andere Leute zu posieren, würden sie verstehen, dass ich viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle, und mein eigenes Foto zu machen.»