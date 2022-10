Britt Hagedorn: «Ich habe mich 100 Jahre gegen Social Media gewehrt»

Warum war 2013 für das Format Schluss?

Hagedorn: Es sind mehrere Dinge zusammengekommen. Ich habe über 2.000 Sendungen gemacht und hätte nie aus mir heraus damit aufhören können. Aber uns tat die Pause dann auch gut. Ich konnte mich in den letzten Jahren zum Beispiel voll auf meine Familie konzentrieren. Auch wenn der Abschied damals nicht leichtgefallen ist, auch in Hinblick auf das Team und die gemeinsamen Arbeitsplätze. Der Sender stellte im Programm zu dem Zeitpunkt um und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Wir Menschen entwickeln uns permanent weiter und setzen uns aus dem Verständnis für Vergangenes, Aktuelles und auch dem Blick in die Zukunft zusammen. Genauso ist es auch in der Fernsehlandschaft.