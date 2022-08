Britt Hagedorn und Co.: Was machen die Talkshow-Legenden heute?

Die Nostalgie-Welle in der deutschen Fernsehlandschaft hält weiter an. Neben diversen Game- und Gerichtsshows scheint nun auch die Kategorie Talkshow mitzumischen. So könnte etwa «Britt - der Talk um eins» demnächst ein Comeback feiern. Laut «Bild»-Zeitung kehrt die Sendung mit Britt Hagedorn (50), die sich in den 2000er Jahren grosser Beliebtheit erfreute, am 10. Oktober mit neuen Folgen in Sat.1 zurück. Was ist aus der Talkmasterin und ihren damaligen Kolleginnen und Kollegen geworden?