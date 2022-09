«Selling the OC»-Teilnahme hat Ehe angeblich «belastet»

Laut Insidern, die das «People»-Magazin zitiert, soll Stanalands Teilnahme an der Show «Selling the OC» das Ehe-Aus begünstigt haben. In der Makler-Show von Netflix werden mit viel Drama Luxusimmobilien verkauft. Im August machte Stanaland in dem Podcast «Reality Life with Kate Casey» öffentlich, dass eine seiner Co-Stars ihn abseits der Kamera versucht habe zu küssen. Eine nicht näher genannte Quelle sagte dem «People»-Magazin, dass «alle Frauen» in der Show «besessen von ihm» seien. «Er hat versucht, wirklich respektvoll zu sein, aber es hat seine Ehe zu 100 Prozent belastet.»