Broadway-Hit mit Chiara Fuhrmann: «& Julia» kommt nach Deutschland

Times–Square–Empfang für Chiara Fuhrmann

Chiara Fuhrmann wurde bereits am 3. Mai in New York als deutsche Hauptdarstellerin vorgestellt. Mit Tränen in den Augen las sie ihren Namen auf den grossen Leuchtreklamen am New Yorker Times Square. Für sie war das auch ein verbindendes Erlebnis mit ihrer Rolle, wie sie verrät: «Die ganze Reise vom Casting bis nach New York mit meinem Namen auf dem Billboard. Das ist für mich der Beweis, dass auch mein Weg der richtige war».