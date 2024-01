Broadway-Legende Chita Rivera nach kurzer Krankheit verstorben

Von «West Side Story» bis «Chicago»

Chita Rivera wurde im Januar 1933 in Washington, D.C. geboren und fand schon in jungen Jahren ihren Weg an eine Ballettschule. In ihrer jahrzehntelangen Bühnenkarriere wurde sie unter anderem zwei Mal mit dem prestigeträchtigen Tony Award ausgezeichnet – 1984 für das Musical «The Rink» und 1993 für «Kiss of the Spider Woman – The Musical». 2018 erhielt sie zudem den Tony–Sonderpreis für ihr Lebenswerk am Theater.