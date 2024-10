Broadway-Romanze: Hugh Jackman und Sutton Foster unzertrennlich?

«Sie tun alles, um es zu verbergen, aber es ist allgemein bekannt»

Gleichzeitig sollen Jackman und Foster, die zwischen Ende 2021 und Anfang 2023 gemeinsam in «The Music Man» am Broadway zu sehen waren, geradezu unzertrennlich sein. «Sie verbringen ihre gesamte Freizeit zusammen», sagt ein weiterer Insider. Die beiden seien «ein normales Paar», nur eben nicht in der Öffentlichkeit. «Sie sind zu 100 Prozent zusammen, sind verliebt und wollen den Rest ihres Lebens miteinander verbringen», hatte eine Quelle zuvor der Zeitung verraten. Kürzlich habe eine weitere bestätigt, dass sie noch zusammen sein sollen: «Sie tun alles, um es zu verbergen, aber es ist allgemein bekannt.»