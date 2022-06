Eine erfolgreiche Bühnenkarriere

Maureen Arthur wurde vor allem als Bühnenschauspielerin am Broadway berühmt. Ihr bekanntestes Stück war «How to Succeed in Business Without Really Trying». Ab 1961 verkörperte Arthur darin die naive Sekretärin Hedy, die gleichzeitig die Geliebte eines Firmenbosses war. 1967 spielte sie die Hedy auch in der gleichnamigen Verfilmung des Stücks.