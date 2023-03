«Brokeback Mountain»: Kinohit kommt ins Theater

Kritik an heterosexuellem Cast

Die Hauptrollen in der Bühnenversion verkörpern Lucas Hedges (26) und Mike Faist (31). Hedges wurde für seine Nebenrolle in «Manchester by the Sea» an der Seite von Casey Affleck (47) bekannt. Faist machte unter anderem mit seiner Rolle als Bandenanführer Riff in «West Side Story» auf sich aufmerksam.