«Brokenwood - Mord in Neuseeland»: Gruseliger Start in Staffel acht

Chefinspektor Mike Shepherd steht vor einem doppelten Problem: Wer hat das Opfer mit einer tödlichen Giftdosis umgebracht? Und wo ist die echte Mumie abgeblieben? Gemeinsam mit seinem bewährten Team macht er sich an die Arbeit. Detective Kristin Sims (Fern Sutherland) nimmt zunächst den schwerreichen Kunstsammler Gordon Godley (Simon Prast) ins Visier. Doch das wahre Motiv, so viel sei verraten, liegt in persönlichen Verstrickungen, die wenig mit der Faszination für das Alte Ägypten zu tun haben...