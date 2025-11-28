«Brontë-Waves»: So stylt man den grossen Frisurentrend

Der Look lebt von Unvollkommenheit und natürlicher Eleganz. Die Haare sind sehr lang und fallen in sanften, unregelmässigen Wellen, die so wirken, als seien sie gerade aus einem Traum oder einer dramatischen Nacht erwacht. Ein Mittelscheitel gehört ebenso dazu wie wenig Volumen am Ansatz – genau der leicht flache Look, der entsteht, wenn man über Nacht auf dem Kissen lag. Perfekt geglättet oder mit übertriebenem Volumen wäre der Effekt zerstört. Der Stil vermittelt auf subtile Weise Melancholie und Romantik, fast so, als würde man gerade einen Herzschmerz in der Herbstsonne verarbeiten.