Andre Agassi (52) rastete nach dem berühmten Gastauftritt seiner damaligen Partnerin Brooke Shields (57) in «Friends» regelrecht aus. Shields spielte 1996 in einer Folge der Kultserie die Stalkerin Erika, die Joey Tribbiani (Matt LeBlanc, 55) nachstellt. Erika glaubt, dass Joey wirklich der Chirurg Dr. Drake Ramoray ist, den er in der Soap «Zeit der Sehnsucht» verkörpert. Bei einem Date in einem Restaurant leckt sie deshalb die begnadeten Finger des mutmasslichen Arztes.