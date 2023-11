Brooke Shields: Bradley Cooper rettete sie nach Krampfanfall

Brooke Shields «lief völlig blau an»

«Ich bereitete mich auf die Show vor und trank so viel Wasser und wusste nicht, dass ich einen Natriummangel hatte», erzählte sie im Interview mit dem «Glamour»–Magazin. Auf dem Weg zum Taxi habe sie dann gemerkt, wie es ihr schlechter ging. «Als ich am Ende der Treppe ankam, sah ich offensichtlich so komisch aus, dass mich die Leute, die neben mir standen, gefragt haben: ‹Geht es dir gut?›» Am Restaurant angekommen sei ihr dann schwarz vor Augen geworden.