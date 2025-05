Brooke Shields: Der Star aus «Die blaue Lagune» wird 60

Aus dem umstrittenen Teenie–Star ist eine respektable Schauspielerin geworden, die in TV–Serien und am Broadway – als Morticia Addams im Musical «The Addams Family» – spielt. Grösseres Aufsehen erregte sie als kluge Autorin von drei Büchern, unter anderem hat sie sich in «There Was a Little Girl» mit ihrer Mutter, die 2010 gestorben ist, durchaus liebevoll beschäftigt. Und in «Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression» thematisiert sie ihre postnatale Depression nach der Geburt ihrer ersten Tochter Rowan: «Ich wollte nur verschwinden und sterben.» In ihren dunkelsten Momenten habe sie gedacht, dass es ihr nie mehr besser gehen würde und ihre Tochter ohne sie «besser dran» wäre. Sie hat die Krankheit bis zur Geburt der zweiten Tochter überwunden.