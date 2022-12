Brooke Shields glänzt mit ihren Töchtern auf dem roten Teppich

Schwarz-roter Look

Shields präsentierte eine schwarze Lederhose und ein rotes schulterfreies Top - mit grosser Schleife und Schleppe am Rücken. Dazu trug die 57-Jährige, deren Haare offen und zu Wellen frisiert über ihre Schulter fielen, schwarze, spitze Stiefel. Tochter Rowan entschied sich genau wie ihre Mutter für ein schwarz-rotes Ensemble: Eine dunkel glänzende Hose kombinierte sie mit einem roten Blazer. Die 19-Jährige, die an der Wake Forest University in North Carolina studiert, kam ebenfalls in schwarzen Stiefeln und hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.