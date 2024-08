Brooke Shields: Tochter feiert Schulabschluss in ihrem Brautkleid

«Es ist so eine Ehre»

Dem «People»–Magazin erklärt Shields, dass sie das Kleid ein wenig anpassen mussten. Sie liess sich zwar bereits 1999 wieder von Agassi scheiden, das Kleid hat aber noch immer Bedeutung. «Er ist ein guter Kerl, und für mich war es wie ein grosser Moment, in dem sich der Kreis schliesst», so die 59–Jährige. «Sie sah toll darin aus», schwärmt die Mutter von zwei Töchtern. «Es ist so eine Ehre, wenn sie deine Sachen tragen wollen. Normalerweise finden sie mich nicht cool.» Sie freue sich, wenn ihre Töchter ihren alten Kleidungsstücken neues Leben einhauchen.