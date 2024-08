Brooke Shields versteigert ihre legendären Calvin-Klein-Jeans

Im Rahmen der Auktion «From Bombshells to Blasters: An Auction You Can't Refuse» des Auktionshauses Studio Auctions kommen zahlreiche Memorabilien aus berühmten Filmen wie «Star Wars» und Besitztümer von Marilyn Monroe (1926–1962), James Dean (1931–1955) und Co. unter den Hammer. Neben ihren berühmten Jeans versteigert Brooke Shields auch ihr persönliches Drehbuch zum Film «Die Blaue Lagune» aus dem Jahr 1980 sowie einen Cheerleader–Pullover aus Highschool–Zeiten.