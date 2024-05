Brooklyn Beckham: Bewegende Erinnerung an verstorbene Schwieger-Oma

Follower zeigen sich überwältigt von Instagram–Post

Unter Brooklyn Beckhams bewegendem Instagram–Beitrag häufen sich indes Reaktionen seiner über 16,4 Millionen Follower. «So süsse Fotos. Man sieht, was für eine besondere Beziehung ihr beide hattet. Möge sie in Frieden ruhen», schreibt etwa eine Person. «Was für eine besondere Beziehung ihr offensichtlich hattet und an diesem Beitrag erkennt man eindeutig, was für ein wundervoller Mensch du bist. Sie hat dich eindeutig sehr geliebt», kommentierte ein weiterer User.