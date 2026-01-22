Brooklyn Beckham: Peinliches Hochzeitsvideo soll niemand sehen

In seinen Instagram–Storys vor einigen Tagen beschrieb Brooklyn Beckham den Moment auf seiner Hochzeitsfeier mit eigenen Worten: «Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief mich Marc Anthony auf die Bühne», schrieb Brooklyn. «Dort sollte eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden, doch stattdessen wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte völlig unangemessen vor allen Anwesenden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.»