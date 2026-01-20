Brooklyn Beckham rechnet mit seinen Eltern ab

Auch den 50. Geburtstag seines Vaters thematisiert Brooklyn: Er und Nicola seien extra nach London geflogen und hätten eine Woche im Hotel gewartet, um Zeit mit David zu verbringen. Doch sein Vater habe alle Versuche abgelehnt – ausser auf seiner grossen Party mit hundert Gästen und Kameras. «Als er sich endlich bereit erklärte, mich zu empfangen, tat er dies unter der Bedingung, dass Nicola nicht eingeladen wurde. Das war ein Schlag ins Gesicht.» Als die Familie später nach Los Angeles kam, hätten sie sich geweigert, ihn überhaupt zu sehen.