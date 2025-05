Brooklyn Beckham: Ruinierte Mama Victoria seine Hochzeitsfeier?

Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Familie Peltz dem US–Magazin «People» exklusiv berichtet, kam es bei Brooklyns glamouröser Feier in Palm Beach zu einem Vorfall, der die Beziehung nachhaltig beschädigte. Sänger Marc Anthony (56), ein langjähriger Freund der Beckhams, bot an, als Geschenk bei der Hochzeit aufzutreten. Doch was dann geschah, sorgte für Entsetzen unter den Gästen: «Bevor das Lied begann, bat Marc Anthony Brooklyn auf die Bühne und verkündete dann: ‹Die schönste Frau im Raum heute Abend, komm nach oben... Victoria Beckham!›», schildert die Quelle den schockierenden Moment.