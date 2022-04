Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Offizielle Hochzeitsfotos sind da!

Die «Vogue» hat offizielle Fotos der Traumhochzeit von Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) veröffentlicht. Starfotograf German Larkin hat die Bilder des Brautpaares geschossen. Der Sohn von Victoria (47) und David Beckham (46) und seine Ehefrau gaben sich am Samstag in Peltz' Familienanwesen in Palm Beach, Florida, das Jawort.