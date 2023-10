Brooklyn Beckham und Nicola Peltz von Pariser Nachtclub abgewiesen

Brooklyn Beckham (24) und Ehefrau Nicola Peltz–Beckham (28) wollten ihren Abend eigentlich in einem beliebten Pariser Nachtclub ausklingen lassen. Doch aus der Party wurde offenbar nichts: Wie «Page Six» berichtet, wurde das Paar am Donnerstagabend (28. September) an der Tür des Promi–Hotspots «Raspoutine» in der französischen Hauptstadt abgewiesen.