Brooklyn & Nicola: Entscheidung für Doppelname Peltz Beckham gefallen?

Seit der glamourösen Hochzeit von Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) am vergangenen Wochenende stellt sich die Frage, wie die beiden in Zukunft heissen werden. Nimmt er ihren Nachnamen an, sie den seinen - oder nichts von beidem? Zumindest die offiziellen Instagram-Accounts der zwei Stars deuten nun daraufhin hin, dass sie sich auf einen Kompromiss geeinigt haben.