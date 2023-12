«Brooklyn Nine-Nine»-Star Andre Braugher mit 61 Jahren gestorben

Braugher spielte in der Krimiserie «Homicide» zwischen 1993 und 1998 mit Frank Pembleton eine der Hauptrollen. Dafür erhielt er 1996 eine Emmy–Nominierung und gewann den Preis 1998. Einen weiteren Polizisten, Captain Raymond Holt, spielte er von 2013 bis 2021 in der Sitcom «Brooklyn Nine–Nine». Viermal war er für diese Rolle für den Emmy nominiert. Braugher bekam seinen zweiten Emmy zuvor bereits für seine Leistung in der Miniserie «Thief» aus dem Jahr 2006. Von 2008 bis 2011 wurde er für seine Performance in der Serie «Men of a Certain Age» gefeiert.