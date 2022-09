Brooklyn Peltz Beckham: Er folgt seiner grossen Leidenschaft

Model, Fotograf, Koch: Obwohl er erst Anfang 20 ist, hat Brooklyn Peltz Beckham (23) schon viele Karriere-Schritte hinter sich. Aktuell wirbt er bereits zum vierten Mal als Testimonial für das Londoner Jeans-Label Pepe Jeans, diesmal gemeinsam mit der Schauspielerin Daisy Jelley und dem Model Sarah Lysander. Die Fotos für die Kampagne «Caught On Camera» sind in der Bibliothek eines der ältesten Hotels Londons entstanden. Für die Herbst- und Winter Kollektion 2022 durfte sich Brooklyn vorstellen, wie es wäre, ganz still und heimlich in das historische Gebäude zu schlüpfen, sich dort auszutoben und dann ebenso unbemerkt wieder auf die Strassen der britischen Hauptstadt zu verschwinden.