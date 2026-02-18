Bruce Springsteen auf US-Tour mit Seitenhieb gegen Donald Trump

Auch der Tourstart ist politisch

Bruce Springsteen hält seit Jahren mit politischen Ansagen nicht hinter dem Berg. Zuletzt legte er mit «Streets of Minneapolis» nach – einem Protestsong, den er den Menschen in Minneapolis widmete und der die Todesfälle von Renée Good und Alex Pretti im Zusammenhang mit einem Einsatz der U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) aufgreift. Die Live–Premiere folgte am 30. Januar bei einem Benefiz– und Protestkonzert in First Avenue.