Bruce Springsteen: Streit mit Donald Trump eskaliert erneut

Trump–Springsteen–Fehde findet neuen Höhepunkt

Vor rund einer Woche startete Springsteen seine Europatournee in Manchester. Auch auf der Bühne liess der Rockmusiker keinen Zweifel an seiner Haltung gegenüber Trump. «Das Amerika, das ich liebe, das Amerika, über das ich geschrieben habe, das seit 250 Jahren ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Freiheit ist, befindet sich derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung», sagte der «Born in the U.S.A.»–Interpret unter dem Jubel seiner Fans – das zeigt ein Video, das Springsteen auf seinem Instagram–Account veröffentlichte.