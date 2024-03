Bruce Springsteen: «The Boss» musste um seine Stimme bangen

Offensichtlich waren die Schmerzen so zermürbend, dass der «Boss» in Panik geriet, seine Fähigkeit zu singen für immer zu verlieren. Es habe ihn bedrückt, dass ihm zunächst auch die behandelnden Ärzte keine hundertprozentige Garantie für eine Rückkehr in seinen Job geben wollten: «Zuerst hat das niemand gesagt, was mich nervös gemacht hat, wissen Sie, aber am Ende des Tages habe ich ein paar grossartige Ärzte gefunden, die mich wieder auf die Beine gebracht haben, und ich kann ihnen nur danken.»