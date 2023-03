Sie bittet um mehr Privatsphäre

Bruce Willis: Emotionaler Appell seiner Frau an alle Fotografen

Die Frau von Bruce Willis hat sich nach der Demenz-Diagnose einmal mehr an die Öffentlichkeit gewandt. Emma Heming-Willis bittet in einem emotionalen Video sämtliche Paparazzi um die Wahrung der Privatsphäre ihres Mannes. Zuvor war ein Video des erkrankten Stars beim Kaffeeholen in Umlauf geraten.