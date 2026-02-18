Bruce Willis: Ehefrau Emma achtet während Pflege auf eigene Gesundheit

So sorgt Emma Heming–Willis trotz Pflege für sich selbst

Heming–Willis berichtete, dass sie früher selbst Probleme mit ihrer Gehirngesundheit hatte. Ärzte hätten die Beschwerden jedoch nicht ernst genommen. Deshalb wolle sie nun «tiefer graben und sich ein bisschen mehr für sich selbst einsetzen». Oft würden Frauen ihre eigenen Bedürfnisse hintenanstellen. Doch das sei immer der falsche Weg. «Mir ist klar geworden, dass es unmöglich ist, sich um die Menschen zu kümmern, die wir lieben, wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern und keine Zeit für unsere Gesundheit und unsere Hobbys finden», teilte sie ihre Erkenntnisse.