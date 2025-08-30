Bruce Willis in Pflege: Ehefrau Emma reagiert auf die Kritik

Emma Heming Willis (47) hat sehr schwierige Jahre hinter sich. Ihr Ehemann, der ehemalige Hollywood–Actionstar Bruce Willis (70), ist an einer Form der Demenz erkrankt und das Model hat sich aufopferungsvoll mit der Familie um ihn gekümmert. Kürzlich teilte sie mit, dass der Ex–Schauspieler mittlerweile in einem anderen Zuhause lebt, in dem er von einem Pflegeteam rund um die Uhr betreut wird. Sie und die gemeinsamen Töchter Mabel (13) und Evelyn (11) würden ihn viel besuchen und zusammen mit ihm frühstücken und zu Abend essen. Nachdem Heming Willis dies im Gespräch mit Diane Sawyer (79) beim US–Sender «ABC» öffentlich gemacht hatte, gab es jedoch offenbar viel Kritik.