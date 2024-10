Bruce Willis ist «stabil»: Ex-Frau Demi Moore teilt Gesundheitsupdate

Willis, bei dem im vergangenen Jahr – nach einer Aphasie im Frühjahr 2022 – auch noch frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, sei «aber in seinem jetzigen Zustand stabil». Moore versuche deshalb, sich nicht an die Vergangenheit zu klammern: «Wenn man an dem festhält, was war, ist das ein verlorenes Spiel. Aber wenn du kommst und ihnen auf Augenhöhe begegnest, findest du viel Schönheit und Süsses.»