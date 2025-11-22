Bruce Willis: Tochter Rumer beschreibt seinen Gesundheitszustand

Im August dieses Jahres teilte seine Ehefrau Emma Heming–Willis (47) mit, dass Bruce Willis nicht mehr im selben Haus wie sie und die gemeinsamen Töchter lebt, sondern in einem separaten Haus in der Nähe, wo ein Pflegeteam rund um die Uhr für ihn sorgt. Eine schwierige Entscheidung, aber die richtige, wie sie der «Sunday Times» sagte: «Unter all dem Schmerz und Unbehagen war es die richtige Entscheidung – für ihn, für unsere Mädchen, für mich. Endlich konnte ich wieder seine Ehefrau sein. Und das ist ein Geschenk.»