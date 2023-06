Mit der Zeit «weitete sich die Reaktionslosigkeit» ihres Vaters aus. Doch Tallulah habe nicht an eine Krankheit gedacht, sondern es fälschlicherweise «persönlich» genommen. «Er hatte zwei Babys mit meiner Stiefmutter Emma Heming Willis bekommen, und ich dachte, er hätte das Interesse an mir verloren.» Sie habe sich in ihrer Jugend eingeredet: «Ich bin nicht schön genug für meine Mutter, ich bin nicht interessant genug für meinen Vater.»