Anfang kommender Woche wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Boris Johnson (58) als britischer Premierminister feststehen. Queen Elizabeth II. (96) wird Johnsons Nachfolger allerdings in einem Bruch mit der Tradition auf Schloss Balmoral in Schottland ernennen, und nicht wie bisher im Buckingham Palast in London. Das berichtet die britische BBC.